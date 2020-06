En pijama y sin sostén: Monica Lewinsky cuenta la vergüenza que pasó en Zoom

Todos recuerdan a Monica Lewinsky, sí, la misma que protagonizó el escándalo sexual con el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Ahora, vuelve hacer noticias, pero por algo mucho menos grave.

En su cuenta de Twitter relató un vergonzoso momento que vivió en una reunión mediante Zoom.

“Una advertencia: cuando hagas Zoom en el teléfono presta especial atención a responder en privado frente a todos. Fue emocionante compartir que todavía estaba en pijama y sin sostén con mi comunidad de oradores de TED”, explicó la ex becaria de Bill Clinton en su tuit.

a cautionary tale: when zooming on phone, pay extra attention to replying privately vs everyone. was thrilled to share i was still in pj's sans bra with my TED speaker community.

— Monica Lewinsky (@MonicaLewinsky) June 25, 2020