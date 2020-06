¿Defenderías así a tu alcalde? Una pareja amenazó con armas a una marcha pacífica contra una alcaldesa

Una pareja apuntó con armas a manifestantes en St. Louis, en Estados Unidos. La manifestación, de carácter pacífico, se realizó para exigir la renuncia de la alcaldesa. Esto, después de que difundiera los nombres y direcciones de personas que apoyaron una petición para reformar a la policía local. Como consecuencia de las protestas por el racismo institucional en el país.

Un video publicado en las redes sociales mostró a la pareja. Estaban armados fuera de su casa el domingo por la noche. En el exclusivo barrio de Central West End de la ciudad de St. Louis, Missouri. Los manifestantes les sacaron fotos y los grabaron, con temor a acercarse.

A couple pointed guns at protesters in St. Louis as a group marched toward the mayor's home to demand her resignation. https://t.co/5EqDd43QCd pic.twitter.com/KWNaif77ch

— ABC News (@ABC) June 29, 2020