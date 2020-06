Perú prohibe pasajeros de pie en buses para evitar propagación del coronavirus

Perú esta decidido a iniciar la flexibilización de la cuarentena que mantiene, pero eso involucra una batería de nuevas medidas, entre ellas varias disposiciones para el uso del transporte urbano.

La idea del gobierno es comenzar la "nueva normalidad" pero bajo estrictas medidas de seguridad para evitar la propagación del coronavirus, y el presidente peruano, Martín Vizcarra, hoy advirtió a los transportistas públicos que "no puede haber ningún pasajero parado".

🔴🔵El mandatario resaltó la importancia del uso de las mascarillas y protectores faciales en el transporte urbano, donde es muy complicado mantener la distancia.🔽🔽https://t.co/CerzvgAMTW — Exitosa Noticias (@exitosape) June 30, 2020

La idea es que vayan menos personas en cada bus para disminuir las aglomeraciones. "Tenemos que lograr que no haya ni una sola persona parada", reiteró el mandatario, quien añadió que “vamos a dar un subsidio al transporte público porque no pueden llevar el 100 % de su aforo. Tienen que ayudarnos, no puede haber ningún pasajero parado. Si incumplen las normas, se les quitará el subsidio”.

Cada tipo de bus tendrá un límite de pasajeros por llevar y el que no lo cumpla se arriesga a elevadas multas.