Alarma en Nueva York: un edificio se cayó en Brooklyn

A las 16.30 un edifico se vino abajo en Brooklyn, Nueva York, puntualmente la estructura se se ubica en el 338 Court Street.

La edificación mantenía 11 violaciones en curso, entre ellas dos por fallas en el mantenimiento de grietas en las paredes exteriores.

Hasta el momento el departamentos de bomberos de Nueva York no informa de heridos o muertos.

En desarrollo…

