Diputada Ximena Ossandón dice que es una “vergüenza” demora de cien días en proyecto del postnatal

El proyecto del postnatal, que este jueves 2 de julio reingresa a la Cámara de Diputados para que los legisladores voten el informe de la Comisión Mixta, ya cumplió cien días desde que fue presentado el primer proyecto de ley el 23 de marzo.

Pese al tiempo transcurrido, la iniciativa sigue sin ver la luz, y el Gobierno presentó una iniciativa que, teniendo un fin parecido, plantea usar el seguro de cesantía y la suspensión laboral para el pago.

“Realmente encuentro impresentable que llevemos cien días en esto y que sigamos sin darle solución a las madres que se encuentran en esta situación. En este tiempo, muchas mujeres ya volvieron a sus trabajos y ni siquiera sabemos con exactitud si están bien, si sus hijos o ellas se enfermaron, quién está a cargo de ellos o si renunciaron o no a su trabajo. Creo que estamos cometiendo una negligencia inexcusable, porque es insólito que un proyecto así, de todo sentido, lleve tres meses en el debate sin que pueda salir adelante”, dijo la diputada de RN Ximena Ossandón.

La legisladora cree que “es hora de sincerar las posiciones y no poner más trabas. Ahora hay que votar el informe de la Comisión Mixta, que recomienda apoyar la admisibilidad, pero más que eso es hora de que todos los que se han opuesto al proyecto por un tema de forma cuenten la firme: si están por apoyar a estas mamás con niños lactantes o no lo están”.

La exvicepresidenta de la Junji agregó que “este tema no se puede seguir dilatando. Es una vergüenza. Todos sabemos que si este proyecto no lo hubiéramos propuesto nosotros, el Gobierno jamás se hubiera interesado. Hoy tampoco estaríamos hablando del proyecto de Seguro de Cesantía para las mujeres que tienen hijos menores de seis años. Acá a mi juicio ha habido mucho doble estándar, porque escudados en la admisibilidad varios no quieren reconocer que el motivo que los mueve es el económico y no el del cuidado de la vida del lactante. Claramente las prioridades están en otro lado”.

La representante del Distrito 12 (Puente Alto, La Pintana, La Florida, Pirque y San José de Maipo) precisó que la única salida política para este tema es “humanizar la discusión” y plantea la integración de ambas propuestas.

“Para evitar una guerra política, lo que debemos intentar es que Gobierno patrocine el proyecto del Parlamento y continuar en paralelo con su iniciativa, apoyando a los padres y madres que tienen niños preescolares. Pero en el caso de los lactantes eso es imposible, dadas las circunstancias que estamos viviendo. Que las madres puedan acogerse a la Ley de Protección al Empleo las pone en el dilema de cuidar al hijo o mantener la pega. Eso es francamente insensible”, cerró la legisladora.