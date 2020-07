Apagón del Barro Luco trajo consecuencias: Contraloría ordenó proceso disciplinario

“Se advirtió que ese recinto hospitalario no ha realizado auditorías o inspecciones al mantenimiento de los equipos de suministro eléctrico y sus sistemas de respaldo. Al respecto, ese servicio deberá acreditar la ejecución de las auditorías de seguimiento y la actividad de control respecto a la materia en el plazo de 60 días hábiles, contado desde la fecha de recepción del presente informe”.

De acuerdo a En Estrado, esa es parte de las conclusiones de un informe de investigación de la Contraloría, emitido el 18 de junio, respecto del mantenimiento y funcionamiento de las redes eléctricas del Hospital Barros Luco. Todo esto a raíz de un apagón ocurrido el 22 de enero que provocó la suspensión de 54 cirugías programadas.

“Se observó que el ya citado Complejo Asistencia Barros Luco Trudeau no previó la continuidad de sus operaciones en caso de presentarse fallas eléctricas al interior de sus recintos, lo que no se aviene a lo establecido en la norma eléctrica de consumo en baja tensión, NCh Elec 4/2003, aprobada mediante el decreto N° 115, de 2004, del Ministerio de Economía; Fomento y Reconstrucción y lo regulado por el artículo 19 del decreto N° 161, de 1982, Reglamento de Hospitales y Clínicas, del Ministerio de Salud, que señala, en lo pertinente, que “El Director será responsable de todos los aspectos técnicos de la gestión del establecimiento y deberá velar por el adecuado funcionamiento de los equipos, instrumentos e instalaciones necesarias para la correcta atención de los pacientes (…)”, indican los fiscalizadores.

Agregan que “sobre la materia, la entidad deberá informar dentro del plazo de 60 días hábiles, contado desde la recepción de este informe, la causa del corte de energía ocurrido y las medidas adoptadas tendientes a que el hecho objetado no se reitere. A su vez, ese servicio deberá incoar un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados en los hechos descritos, remitiendo copia del acto administrativo disponga su inicio a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de esta Entidad de Control, en el plazo de 15 días hábiles contado desde la recepción del presente informe”.

Los hallazgos

Durante su investigación, la Contraloría identificó que el respaldo eléctrico del Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau consta de cuatro grupos electrógenos, según lo consignado en el “Plan de Contingencia”. Estos equipos cuentan con una transferencia automática, no obstante, “sólo se activan frente a incidentes que impliquen la falta de energía desde la empresa distribuidora -en este caso- ENEL Chile y no en la eventualidad de que el corte eléctrico provenga del interior del recinto hospitalario”.

Esto fue consignado por la empresa especialista Kaufmann S.A -a cargo del mantenimiento de esas instalaciones-,“en su informe técnico de 28 de enero de 2020, documento en el cual aclara -a propósito de la información entregada por los funcionarios del centro asistencial en relación a que la falla podría tener su origen al interior del hospital-, que ‘(…) bajo esa condición los equipos no respaldarán de forma automática la restitución de energía al hospital (…), debido a que la energía de la red externa está presente durante todo momento’. Además, en el punto V, del referido informe, la empresa especialista consigna que ‘los grupos electrógenos según la lógica de funcionamiento en modo automático no deben arrancar ni respaldar con energía, si la red pública de energía está presente. Es por esta razón que los grupos electrógenos Cummings no dieron arranque en forma automática’”.

La respuesta del hospital

Esta situación fue consultada al hospital, el que indicó que “que no realiza cirugía cardiovascular, sin perjuicio de esto, dada la complejidad de sus diversas intervenciones cuenta con respaldo de energía en el equipamiento médico de soporte vital y de monitoreo que participa en el proceso quirúrgico”, equipos que se encuentran incorporados en el programa de mantenimiento preventivo y correctivo, de tal manera de asegurar su continuidad en el servicio. También adjuntaron un informe referente al ámbito de seguridad del equipamiento de equipos críticos de la placa técnica, donde se detalla el cumplimiento del programa de mantenimiento.

Sin embargo, la Contraloría mantuvo las observaciones. “Sin perjuicio de lo anterior, se mantiene lo objetado por cuanto el Complejo Asistencia Barros Luco Trudeau no previó la continuidad de sus operaciones en caso de presentarse fallas eléctricas al interior de sus recintos, lo que queda en evidencia con la ocurrencia del corte de energía ocurrido el 22 de enero de la presente anualidad, del cual, a la fecha, esa entidad no informado la causa exacta que lo ocasionó, mostrando una falencia en tal sentido. Dicho evento, tuvo como consecuencia que entre los días miércoles 22 y viernes 24 de enero de 2020, se dejaran de efectuar 54 intervenciones quirúrgicas programadas”.