En el oficialismo se "echan al agua": Erika Olivera acusó al diputado Ramírez de ausentarse de la sesión para asistir a un matinal

La asistencia de parlamentarios, alcaldes y personeros de la política en los matinales de televisión se está volviendo una práctica común en medio de la crisis por coronavirus que azota al país.

Sin embargo, la presencia en televisión le está pasando la cuenta a muchos parlamentarios en el Congreso, tal como es el caso del diputado Guillermo Ramírez (UDI) quien fue acusado por la también diputada oficialista Erika Olivera (RN).

La ex maratonista no tuvo problemas en echar al agua a Ramírez, quien lo acusó de ausentarse de la sesión en la Cámara para asistir al matinal "Contigo" de Chilevisión.

"Hace algunos días la Comisión de Ética determinó que los parlamentarios teníamos que abstenernos a estar en programas de televisión en horario de trabajo", señaló Olivera.

"Me parece grave que, un diputado, que tenía que leer un informe, esté en un programa de Chilevisión y no cumpliendo con su horario laboral", apuntó la ex deportista.