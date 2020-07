Hay gente muy desubicada: video de una mujer que se niega a usar mascarilla y escupe en tienda

Una mujer de Texas lanzó insultos y escupió en el mostrador de una tienda de la cadena 7-Eleven después de que le indicaron que necesitaba usar mascarilla para poder realizar sus compras.

En un video publicado en Facebook, el cajero de la tienda en Fort Worth parece estar diciéndole a la mujer que no puede comprar cerveza y dulces porque no lleva mascarilla.

El video muestra a la mujer discutiendo con el cajero, diciendo que tiene derecho de no usar el cubrebocas. El empleado señala un anuncio en la puerta que indica que todos los clientes deben portarlo.

#KarensGoneWild:

Texas Fort Worth #Karen

Woman In Fort Worth 7-Eleven Spits On Counter After Being Told She Had To Wear A Face Mask. Anyone recognize this lady? Pleaese Retweet. pic.twitter.com/rBHq0rQFNL

— Andy Jin Wong (黄进) (@AndyJinW0ng) July 1, 2020