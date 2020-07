¿Huevos azules en México? A diferencia de los chilenos, en ese país revelarían una terrible realidad de las gallinas

¿Han visto huevos de gallina con cascara azul? En el sur de nuestro país suelen verse con más frecuencia. Son huevos propios de la gallina mapuche. Todo por un efecto que se generó hace 200 o 500 años atrás. Se dice que un inofensivo retrovirus afectó a la gallina mapuche y le otorgó una característica única por la que se hizo conocida en todo el mundo: poner huevos azules. Esa característica solo la comparte en el planeta con la especie dongxiang de China, una especie poco conocida.

Pero ahora, el fenómeno estaría afectando a gallinas en México. Una investigación encubierta de "Mercy for Animals" encendió las alarmas tras encontrar huevos azules en México y terminó revelando una terrible verdad sobre las gallinas.

La organización tuvo acceso a una de las granjas que crían gallinas para la recolección de huevos y expuso que más de 190 millones son enjauladas cada año. Los animales viven entre excremento, ratas, gusanos, no pueden siquiera extender sus alas y cuando enferman no son separados y se quedan conviviendo entre sí, todo para que pongan huevos para el consumo humano. Esta investigación también expuso que las gallinas mueren sin control y se presentan hasta 900 muertes al día.

Gallinas enfermas que ponen huevos para consumo humano.

Esta es la realidad en México.

Una investigación encubierta de Mercy For Animals #HuevosAzules #AbramosLasJaulas pic.twitter.com/C42rs7StOv — MercyForAnimals LAT (@MFA_Latino) June 30, 2020

Los antibióticos les están dando este color

¿Qué relación tiene esto con el color de los huevos? En las granjas industriales les aplican antibióticos a las gallinas que padecen alguna enfermedad, pero los fármacos quedan impregnados no sólo en la especie sino en los huevos y por ello tienen manchas azules o toman la coloración completa. El reporte de Mercy for Animals señala que las granjas son las causantes de la resistencia de las gallinas a los antibióticos que no sólo las usan para tratar infecciones sino para que resistan las condiciones precarias en las que viven.

Ante la pandemia por coronavirus, la organización lanzó una invitación para que las personas cuestionen cómo y con qué se alimentan, pues alguna emergencia sanitaria podría gestarse de alguna granja similar.