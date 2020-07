Impacto en Brasil por muerte de mujer con coronavirus tras dar a luz a gemelos

El viernes 12 de junio, Larissa Blanco, de 23 años, arrojó positivo por coronavirus. De inmediato la situación se tornó preocupante, pues no se trataba de cualquier joven, sino que de una mujer embarazada que esperaba gemelos.

Poco después del examen PCR, el estado de salud de Larissa comenzó a empeorar y fue trasladada de una urgencia en Sao Paulo. Su marido, Diego Rodrigues, de 24 años, también se infectó, pero se recuperó rápidamente.

La situación de la mujer empeoró y los médicos optaron por una cesaría. Rodrigues recuerda el momento a medios locales: “La vi realmente emocionada: ser mamá era su sueño”.

El marido asegura que después de que nació el segundo bebé vio a su mujer bien y dejó el quirófano para acompañar a los recién nacidos, pero mientras el padre estaba con los niños, Larissa sufrió una hemorragia y no se pudo controlar.

Nao tenho palavras que descrevem o meu sentimento nesse momento. Só peço a Deus para nos dar força para suportar a perda… Posted by Thainá Rodrigues on Sunday, June 28, 2020

“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido a COVIDO-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, afirma Rodrigues.

Guilherme y Gustavo nacieron sin problemas, si siquiera contrajeron el coronavirus, pero su madre no pudo soportar el parto.

La historia de Larissa conmovió a todo el país, que es golpeado duramente por la pandemia del coronavirus.