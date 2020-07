Perro atacó y mató a gemelas recién nacidas

El matrimonio de Elaine y Regis, de la localidad de Piripa, Brasil, llevaba 9 años tratando de tener hijos hasta que lo lograron y nada menos que de gemelas. Fue así como nacieron Anne y Analu, quienes cambiaron la vida de sus padres.

Pero esa alegría se fue de una manera terrible. Cuando tenían 26 días de vida, su madre las dejó un par de minutos porque salió al patio a hablar con una vecina. Las niñas estaban durmiendo y en la casa no había nadie más, sólo el perro de la familia, una cruza, que siempre había sido muy dócil y cariñoso.

Pasaron unos minutos y Elaine escuchó algunos ruidos extraños provenientes desde el interior de la casa. Rápidamente entró a la casa y al llegar a la habitación de las niñas se encontró con una escena dantesca: el perro atacando a las dos pequeñas.

La madre rápidamente separó al animal de las niñas y llamó a una vecina que era era enfermera, pero las pequeñas presentaban heridas graves. Las recién nacidas fueron trasladadas a un centro médico, pero una llegó sin vida mientras que su hermana luchó un par de horas más, pero al final falleció.

