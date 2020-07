Sin corazón: delincuentes robaron toda la comida y el gas para olla común en Renca

Los vecinos de Renca están indignados y no es para menos, luego de que un grupo de desconocidos robara toda la comida y el gas con la que cocinaban ollas comunes, para cerca de 200 familias vulnerables de la zona.

De acuerdo a Meganoticias, el hecho ocurrió durante la madrugada, ingresaron por la venta del centro, llevándose no solo la comida y el gas, sino también, el poco dinero que habían podido recolectar junto a otros vecinos.

#Renca: Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria de la 7ª Comisaría entrega recomendaciones a transeúntes y vecinos para que adopten medidas de autocuidado para evitar ser víctimas de robos con violencia e intimidación. #LaPrevenciónEsNuestraEsencia@Muni_Renca pic.twitter.com/wf2nrWeIzS — Prefectura Santiago Occidente (@CarabPOccidente) July 2, 2020

“Es impotencia porque ya todos los recursos que teníamos, no los podemos ocupar. Hoy día no tenemos nada y eso da rabia, mucha rabia, da pena porque hay gente que está sin trabajo, que lo único que tiene es la olla común. Se robaron el gas, lo que donaron los vecinas, las pequeñas donaciones, moneditas, se las robaron. Da rabia, ¿por qué tanta maldad?, ¿por qué tanta inconsciencia?, esto es una ayuda que se le está dando a las personas que no tienen para comer”, relató Gisela Gamboa, coordinadora de esta olla común de Renca.