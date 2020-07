Hombre se encadena en Valparaíso como forma de protesta por reconstrucción de Cesfam

Un hombre se encadenó a un Centro de Salud Familiar en la ciudad de Valparaíso como forma de protesta por la reconstrucción del recinto, que fue afectado por el megaincendio de 2014.

El grupo de manifestantes exigió la presencia del alcalde Jorge Sharp, a quien responsabilizan la demora en la reconstrucción del recinto de salud el cual sigue funcionando en el lugar.

Jesús Valenzuela, presidente del Consejo Local de Salud del cesfam Las Cañas, aseguró que "la autoridad porteña, en este caso la alcaldía ciudadana, asumió un compromiso de llevar a cabo la reconstrucción de este cesfam, la cual no ha sido posible, no se ha concretado nada. Estamos esperando, llevamos dos años de trabajo en una mesa técnica, con profesionales de la Municipalidad de Valparaíso, con profesionales del Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio, la cual no hemos tenido respuesta definitiva".