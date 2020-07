¡Qué suerte! Mujer encontró una perla real en su comida en un restaurante de mariscos

¿Imaginas pedir un plato y descubrir una joya? Pues ocurrió. En un restaurante de mariscos de New Hampshire. Una mujer pidió almejas al vapor en un restaurante cuando mordió una perfecta perla blanca natural. La Casa de la Langosta Newick’s en Dover Point ha sido el lugar favorito de la señora Dennehy, desde que era niña, informó Wmur 9. Al asistir al restaurante con su familia el 20 de junio, la Sra. Dennehy ordenó el especial de picnic. Fue ese el plato clave. Se sorprendió al descubrir una perla blanca dentro de una de las conchas de almeja al vapor. Tuvo suerte de no ingerirla.

Desde que se relajaron las restricciones de cierre en New Hampshire, el restaurante Newick’s se ha adherido a las pautas de distanciamiento social. Ofrece asientos al aire libre en el estacionamiento. Al enterarse del curioso hallazgo, el personal del restaurante se acercó al estacionamiento (a una distancia segura) para echar un vistazo al hermoso tesoro marino que la mujer tenía en su mano.

Entre 2.000 y 4.000 dólares

A pesar de haber visitado el establecimiento muchas veces a lo largo de los años, dijeron que era un hallazgo poco común. Esta no es la primera perla que se descubre en un restaurante de mariscos. En diciembre de 2018, otro cliente fue noticia al encontrar una en su cazuela de 14.75 dólares en el Grand Central Oyster Bar de Nueva York. Después de morder el pequeño tesoro, Rick Antosh pensó que había perdido un diente o un empaste.

“Esto no es Joe’s Steakhouse. Es el lugar de ostras más famoso de Estados Unidos”, dijo Antosh al New York Post. “Supuse que no sucede a menudo, pero pensé que ocurre a veces”, señaló en esa oportunidad. En esa oportunidad, la perla fue avaluada entre los 2000 y 4000 dólares.

¿Qué tan probable es encontrar una perla?

Las perlas naturales se consideran muy raras. Los expertos en joyería fina de Goldstein Jewelers estiman que las probabilidades de encontrar una perla natural en el pedido de su restaurante son aproximadamente de una en 10.000 a 12.000. Esto, dependiendo de la especie del molusco. Las perlas perfectas que vemos en pinturas y joyerías de alta gama también son falsas, explican los expertos. La gran mayoría de las perlas naturales son pequeñas, blancas y contienen imperfecciones visibles.

Las ostras que comemos no son de la misma especie de ostras de las que se obtienen perlas para la joyería fina. Solo alrededor de 1 de cada 10.000 de estas ostras producirá perlas consideradas de alta calidad como gema por los evaluadores profesionales de perlas.