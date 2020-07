Duro frente a frente de alcaldesa Cathy Barriga con Guevara: "Déjese de mentir intendente"

El intendente de la RM, Felipe Guevara, había llegado a la zona del canal Santa Marta, donde se trabaja para evitar un nuevo desborde como el que ocurrió el 29 de junio. Según la autoridad regional, la situación estaba "controlada"… Hasta que llegó la alcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

La edil encaró en duros términos a Guevara. "Me llama mucho la atención de que el intendente esté acá y nunca nos haya respondido lo de las 20 mil cajas que no llegaron, y que llegue acá a decir que esté todo controlado".

Alcaldesa de Maipu Cathy Barriga Discutiendo con el Intendente de Santiago Felipe Guevara 💪 #lluvia #Nieve pic.twitter.com/HL75e2KARP — Patrick Nico (@Patriick_Niico) July 4, 2020

La alcaldesa estaba visiblemente molesta ante la presencia de Guevara, quien solo atinó a repetir "no es verdad. Usted sabe que no es verdad", sin entregar mayores argumentos a las acusaciones de Barriga.

"No puedo entender que el intendente esté acá cuando no le haya respondido a la gente", añadió la edil quien luego explicó su actitud ante Guevara: "Siento impotencia porque nosotros tenemos que responder a la gente que no se le entregaron 20 mil cajas".

La Cathy Barriga se pegó un round con el Intendente Guevara en vivo y directo, se lo comió vivo 🥰 #lluvia pic.twitter.com/I2x09YNjxn — edcasoz (@edcasoz) July 4, 2020

Finalmente, Barriga reconoció que "esta es una situación de arrastre y de mentiras. Estoy cansada de las mentiras. El intendente simplemente no nos responde".