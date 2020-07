La madre del año: contrató a un sicario para que matara a su hijo y a su novia

Mildred Rose convulsionó la localidad de Russellville, ubicada en el estado de Arkansas, Estados Unidos. La mujer confesó que quería asesinar a su hijo y a la novia de este.

La historia comenzó cuando la casa de la familia donde vivía la mujer se incendió en abril. El hijo de ella junto a su pareja acusaron a Rose de incendiar el domicilio. Este fue el inicio de una gran disputa y visiones entre madre e hijo.

72-year-old Mildred Rose allegedly agreed to pay $45,000 to a man in order to have another person commit the murders.

In May, Rose reported to the police that the money had been stolen from her while she was meeting with two men at a gas station in Ozark.https://t.co/WeICOtUwZ5

