Se pasó: un indio usa una mascarilla de 2,5 kilos de oro para protegerse del coronavirus

La pandemia de coronavirus ha dado para muchas extravagancias, pero la de un ciudadano de la India en verdad roza la locura.

Ocurre que un habitante del estado de Maharashtra llamado Shankar Kurhade decidió que la mejor forma que tenía de ahuyentar al covid-19 era usando una mascarilla… de oro.

Sí, tal cual. Y la gracia tuvo un valor cercano a los cuatro mil dólares, casi tres millones 200 mil pesos.

“La idea de hacer una máscara de oro me vino a la mente cuando vi a un hombre con una máscara de plata. Como me encanta el oro y uso cadenas y anillos de oro pesados, pensé: ¿por qué no usar una máscara de oro? Luego le pedí a un joyero local que me hiciera una, con los respectivos hoyos para poder respirar”, dijo el extravagante indio, quien soporta en el rostro un peso de casi 2,5 kilos cuando usa la costosa mascarilla.

“En cuanto a su eficacia, sabemos que las mascarillas no son suficientes, tenemos que mantener la distancia. Por lo tanto, cuando salgo con la mascarilla de oro, también observo la distancia social… Me convertí en el centro de atención cuando salí a la calle con ella, pues la gente siente curiosidad”, dijo Shankar Kurhade.

De acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins, India es el cuarto país del mundo con más contagiados de coronavirus, con 648.315 casos, tras Estados Unidos, Rusia y Brasil. Y en cuanto a muertos ocupa el octavo lugar, con 18.655 decesos.