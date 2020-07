Farkas le pone presión a la clase política: pide entrega del 10% de las AFP a la clase media

De vez en cuando, Leonardo Farkas remece las redes sociales con su opiniones que últimamente apuntan al aislamiento en que vive la clase política. Y hoy fue uno de esos días en que el multimillonario apretó el acelerador y le dio muy fuerte a Gobierno y oposición.

Pocas horas después de que el Presidente Sebastián Piñera anunciar un plan de ayuda a la clase medida ante la grave crisis económica que ha generado la pandemia de coronavirus, Farkas empatizó con la gente nuevamente y solicitó la entrega del 10% de los fondos de las AFP para que la gente haga frente al mal momento.

Esta iniciativa se ha dado en otros países y acá también se da discutido, pero algunos sectores de la UDI y del Gobierno la han criticado, mientras que oposición ha lucido su tradicional silencio y falta de iniciativa.

A través de su cuenta de Twitter y utilizando el hashtag #ProteccionClaseMedia, el empresario escribió: "No más deudas: La mejor protección a la Clase Media #ProteccionClaseMedia es entregarle al que quiera el 10% de SU dinero que controlan las AFP. LIBRE DE IMPUESTOS".

Como he dicho haces meses, ese dinero es de los trabajadores, no del Estado ni de inversionistas.

