La paciencia tiene un límite: El Bosque anuncia acciones legales contra Aguas Andinas por inundaciones

A pesar del pronóstico de lluvias para este fin de semana, la población Eduardo Frei de El Bosque, barrio afectado por las lluvias del lunes pasado, seguía con su sistema de alcantarillado colapsado, por lo que nuevamente se inundó. La municipalidad anunció acciones legales contra Aguas Andinas, por no evitar la inundación de 29 viviendas con aguas servidas.

El alcalde Sady Melo expresó que “aplicaremos acciones legales contra los responsables. No es justo que sabiendo lo que pasaría, la empresa no desplegara los equipos que corresponden a la magnitud del problema”.

“Acá hubo un abandono de responsabilidades por parte de la empresa, porque no fue la lluvia la que esta vez inundó los hogares, fue el colapso del sistema de alcantarillado por falta de limpieza y mantención”, indicó Melo.

Añadió que “yo creo que ha fracasado el sistema de concesiones, Aguas Andinas no es primera vez que tienen este colapso, no han hecho las inversiones necesarias para generar la modernización de los colectores de aguas servidas, ellos siguen funcionando con sistemas únicos, sumado a que hace más de 15 años no se interviene el sistema de evacuación aguas lluvias”.

En la misma semana, en el mismo lugar, el mismo problema era transmitido por televisión. Frente a esta situación el jefe comunal declaró: “Los más pobres no pueden seguir sufriendo cada vez que llueve. Hago un llamado a todas la autoridades e instituciones incumbentes a dar una solución definitiva a este problema en El Bosque y la periferia de Santiago en general. No podemos seguir permitiendo que esta parte de la ciudad siempre se vea afectada por el colapso de los sistemas de desagües”.

Durante toda esta semana, personal de la Municipalidad de El Bosque junto a los vecinos de la población Frei sacaron el agua acumulada en las viviendas anegadas. Junto con ello, el municipio apoyó a las familias afectadas con enseres básicos e instaló un sistema de diques con 9 mil sacos de arena que evacuó las agua lluvia hacia calles principales.

Sin embargo, fue al interior de las casas donde nuevamente el agua comenzó a inundar viviendas de la población, evidenciado el problema del sistema de alcantarillado. “Si no fuera por la municipalidad estaríamos de nuevo todos inundados”, expresó una vecina.

“El Municipio cuenta con un proyecto para crear un sistema de evacuación de aguas para la población Eduardo Frei, que solucionaría definitivamente la evacuación de aguas” aseguró el alcalde.

Pero la iniciativa no ha contado con el apoyo y financiamiento por parte del Serviu Metropolitano, y nuevamente la concesionaria Aguas Andinas demostró no estar a la altura de respuesta efectiva frente a un colapso de su sistema de alcantarillados.