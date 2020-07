Video muestra a mujer que se desnuda y usa calzones de mascarilla para ser atendida en oficina de correos

La pandemia del coronavirus, con sus encierros, restricciones, crisis económica, entre otros aspectos mantiene a la gente en constante tensión. Una situación que en muchas ocasiones lleva a las personas a realizar actos impensados.

Como lo que ocurrió en Kiev, capital de Ucrania a fines de mayo. Una joven mujer llegó a una oficina de correos a realizar un trámite, pero las funcionarias se negaron tajantemente a entenderla porque no llevaba mascarilla. Una decisión adecuada, pues es una norma en Ucrania llevar cubrebocas en negocios y espacios públicos, una disposición que estaba vigente desde abril.

Woman in Ukraine strips off in front of customers, takes off knickers and uses them as face mask so she can get served under coronavirus rules.

