"Se murió pensando que tenía una alergia": organizaba marchas anti cuarentena y falleció por coronavirus

Fue uno de los organizadores de las marchas anti cuarentena que se han registrado en Argentina y terminó falleciendo por coronavirus. Es la historia de Ángel José Spotorno, un jubilado de 74 años que vivió sus últimos días protestando activamente contra el confinamiento decretado por las autoridades de nuestro vecino país.

"De los 90 días que vivió en cuarentena, unos 85 habrá estado en la calle. Él siempre se cuidó mucho, no tenía ninguna enfermedad ni había tomado nada", contextualizó Marita Riera, prima del fallecido organizador de marchas, en una nota con Infobae.

Spotorno era militante del PRO (Propuesta Republicana) y ferviente partidario de ex presidente Mauricio Macri. Desde esa faceta política adquirió experiencia en convocatorias y manifestaciones. De hecho fue organizador de algunas concentraciones de apoyo a "Juntos por el Cambio" en el marco de la campaña electoral de 2019.

Con el confinamiento decretado en Argentina, encontró en las redes sociales un espacio para hacer sus convocatorias. "Tenía un montón de nombres en Facebook y era administrador de grupos de Whatsapp diferentes. Lo bloqueaban a cada rato. Estaba entretenido. Decía que los comunistas no tenían que volver y que no quería ver una bandera roja. Era muy cómico, nos gustaba escucharlo", contó su prima.

La misma Marita Riera recordó cuando su primo le contó sobre las concentraciones callejeras anti cuarentena. "Un día él me dice 'fui a la concentración en el Obelisco'. Hablamos hasta la 1 de la madrugada. Le dije que no entendía por qué hacía esto sabiendo que la mayoría de la gente cumplía la cuarentena y él no. Estaba muy enojada, al punto de decirle que si le llegaba a pasar algo, que deje una notita declarando que no iba a ocupar una cama de terapia intensiva", relató.

Días después, la comunicación entre los primos se dio en otro tono. "A la semana me llama y me dice: 'me la pesqué"", narró Riera sobre el momento en el que Spotorno se habría percatado que padecía los síntomas de covid-19.

El ocaso

Pasaron los días y, según la reconstrucción que hizo la familia, Spotorno asistió en un par de ocasiones a un hospital. En ambas oportunidades optaron por no internarlo. En la segunda le dijeron que debía ser una alergia.

Ángel José Spotorno continuó con sus actividades fuera de casa, pese a los síntomas. Todo en completa normalidad hasta que una compañera de partido encendió las alarmas después de que el jubilado anti cuarentena no le respondiera por varias horas sus mensajes por Whatsapp.

Una de sus hijas fue hasta su departamento, en el barrio Mataderos de Buenos Aires, y ante la falta de respuesta desde el interior del inmueble, tuvo que pedir ayuda a la policía. Lo encontraron muerto sentado en uno de los sillones al frente del televisor.

Se estableció que su fecha de muerte fue el 16 de junio. Cuatro días después, el certificado de defunción despejó todas las dudas sobre su deceso: "neumopatía" y "covid-19", fueron las causas de muerte.

En una entrevista con AM 1010 Onda Latina, Marita Riera recordó así la muerte de su primo Ángel: "él creía que era un resfrío como cualquiera. Era anti. Se murió pensando que tenía una alergia, aunque se asustó un poco cuando me dijo 'me la pesqué'. Me preocupa porque no sé cuanta gente debe estar pensando lo mismo. Él me decía: 'Me voy caminando a todas partes, no me va a agarrar nada'. Ni sé si usaba barbijo. Y saludaba a todos, hasta al policía de la esquina. Él estaba tranquilo: decía que nadie lo iba a frenar".