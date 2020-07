El Gobierno indonesio promociona un collar de un eucalipto como remedio frente al coronavirus

El Ministerio de Agricultura de Indonesia dio cuenta de un hecho que a muchos no convence: que "inventaron" un collar de eucalipto que de acuerdo a lo que dice el propio ministro, Syahrul Yasin Limpo, tiene la propiedad de evitar la propagación del coronavirus.

Pero los científicos niegan tal declaración y sostienen que no existen certezas que avalen lo que asegura el Gobierno indonesio.

El ministro declaró que este "collar anticoronavirus ha sido desarrollado a partir de investigaciones de laboratorios" en las que supuestamente se habría detectado que una especie de eucalipto puede matar el virus.

"Estamos seguros de lo que señalamos", agregó el representante gubernamental, según informaron varios medios locales.

El Ministerio de Agricultura de Indonesia también presume de este invento en su página web oficial, donde publica una fotografía y explica el procedimiento llevado a cabo hasta fabricar este nuevo collar. Según el ministro, bastaría con llevarlo durante treinta minutos para matar hasta el 80 por ciento de las partículas.

Pero la comunidad científica indonesia ha dado la voz de alarma.

"Creo que lo más inteligente sería no enviar más declaraciones a una sociedad con miedo… Hay que recorda que el mundo todavía no ha encontrado una cura", puntualizó la subdirectora del Instituto Eijkman de Biología Molecular, Herawati Sudoyo, en declaraciones al periódico 'The Jakarta Post'.

Indonesia ha registrado en estos últimos días algunos de los peores datos de toda la pandemia y de acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins de este lunes 6 de julio acumula 64.950 casos de contagiados y suma 3.241 muertos por la pandemia.