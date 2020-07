Ministro Monckeberg defiende el crédito a la clase media: "Es un préstamo solidario, cero interés, no es con la banca"

El ministro de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg, defendió los alcances del "Plan de protección para la clase media", que anunció el Presidente Sebastián Piñera este domingo.

El plan se enfoca en el otorgamiento de créditos blandos, postergación del pago de créditos hipotecarios, ampliación del subsidio de arriendo y una reapertura para postular a créditos para financiar el acceso a la educación superior.

En esa línea, Monckeberg respaldó el plan, asegurando en Teletrece Radio que "primero, es un préstamo solidario que no tiene interés y segundo, no es con la banca".

"Todo será más expedito, será menos burocrático y no se estarán endeudando con la banca. No hay una utilidad para los bancos. Todos sabemos que la utilidad de los préstamos es el interés y aquí no hay interés aquí las familias van a tener un año de gracia, vale decir, todo el próximo año no se paga", agregó el ministro.

Y aseguró: "Esto será de acuerdo a los ingresos que la familia tenga, por lo tanto tampoco van a estar acogotados pagando este préstamo. Y finalmente, supongamos que la contingencia de esos años no permite pagar porque la persona sigue sin trabajo, al cuarto año, el crédito entra en una condonación si es que no se logra pagar, o sea pasa de un préstamo a un subsidio".

Finalmente, agregó que "muchos nos han preguntado si una persona que está en Dicom puede acceder a este préstamo solidario y la respuesta es que de todas maneras sí puede acceder".