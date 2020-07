Rodolfo Carter y su futuro político: "Me han preguntado si me gustaría competir por Valparaíso y sería un bonito desafío"

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, aseguró que "sería un bonito desafío" competir por el sillón edilicio de Valparaíso, ciudad en la que nació.

"Me han preguntado si estaría dispuesto. Lo he pensado, mis raíces son porteñas, quiero un montón al Puerto y, la verdad, siempre he creído que Valparaíso tiene un potencial gigantesco que nunca se ha explotado", comentó en entrevista con El Mercurio de Valparaíso.

Carter reconoció que en los últimos días le han consultado por su futuro en la política y que ha evaluado tres escenarios: un tercer período en La Florida, competir por Valparaíso o postular al Congreso como senador por Santiago.

"Hoy estoy enfocado en ser alcalde de La Florida, no he tomado una decisión radical al respecto, pero me han preguntado si me gustaría competir por Valparaíso y sería un bonito desafío, es verdad. Yo amo profundamente mi pega como floridano, pero evidentemente la sangre tira", planteó.

Sobre su relación con Valparaíso, Carter reveló que nació en el Hospital Carlos Van Buren y que vivió en el cerro Barón. "Mis abuelos paternos eran los dueños de la casa donde funcionó el club Humberto Nelson", dijo.

Consultado por la gestión de Jorge Sharp, el alcalde de La Florida manifestó que "las expectativas no se cumplieron, porque Valparaíso está más sucio, no se ve más próspero y las críticas del último tiempo es que tiene una administración muy ideologizada".