EEUU se acerca a los 3 millones de casos de coronavirus y Trump oficializa salida de la OMS

Esta tarde la Casa Blanca confirmó la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), notificando al Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres.

Esta decisión comienza a regir el 2021 y se comunica justo cuando varias ciudades del país presentan importantes rebrotes y además, se llega a casi los 3 millones de contagiados.

El senador por Nueva Jersey y miembros del comité de Asuntos Internacionales, Bob Menendez, confirmó que el Senado recibió la notificación y critico la decisión del Presidente Donald Trump. “El Congreso recibió una notificación de que POTUS retiró oficialmente a los EE. UU. de la OMS en medio de una pandemia”, escribió en su cuenta de Twitter.

Congress received notification that POTUS officially withdrew the U.S. from the @WHO in the midst of a pandemic.

To call Trump’s response to COVID chaotic & incoherent doesn't do it justice. This won't protect American lives or interests—it leaves Americans sick & America alone.

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) July 7, 2020