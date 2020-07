Sacerdote brasileño se fue con todo: “Él no sirve. Bolsonaro no vale nada"

Jair Bolsonaro es un presidente polémico con niveles de rechazo que han aumentado durante la crisis del coronavirus, principalmente por no tener una política coherente, su discurso de mínima los efectos de la pandemia mientras las cifras de muertos y contagiados alcanzan niveles impensados.

En medio de los cuestionamientos a sus capacidades para llevar adelante al país ante la crisis económica y de salubridad que enfrenta Brasil, la segunda nación más golpeada del planeta por el covid, el mandatario confirmó que había sido contagiado con coronavirus.

Pero el PCR positivo de Bolsonaro no disminuyó las críticas contra él, de hecho el hashtag más popular en Twitter es "fuerza corona".

Video muestra el momento en que un meteoro estalla sobre Japón Según la Organización Internacional de Meteoros, el objeto pesaba unas 5 toneladas.

Sin embargo, los cuestionamientos más duros llegaron de donde menos se esperaba: un integrante de la iglesia católica.

En plena misa, el cura Edson Adélio Tagliaferro, la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, en Sao Paulo, se fue con todo contra el mandatario. Según cita CNN, el cura aseguró que "él no sirve. Bolsonaro no vale nada. Quien le votó tiene que confesarse. Pedir perdón a Dios por el pecado que cometió, porque eligió a un bandido como presidente".

El sacerdote, de hecho, abordó el constante discurso religioso de Bolsonaro y también los criticó: “Él habla de Dios por encima de todo, pero no es el Dios de Jesús, porque el Dios de Jesús es el que predica por la vida”.

Jair Bolsonaro da positivo en test y confirma que padece coronavirus El propio presidente confirmó que padece el virus.

“A veces las personas me dicen: ‘Padre, cuidado lo que dice durante la homilía porque hay a personas que no les gusta’. ¿Pero qué es lo que tengo que decir durante la homilía? Lo que Dios nos pide hablar. Si nosotros estamos viendo que el gobierno no sirve, no podemos decir que sirve porque el pueblo no quiere escuchar eso”, sentenció el cura.