Gobierno vetará ley que prohíbe corte de servicios básicos por no pago en pandemia

El ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, informó que en los próximos días el Gobierno ingresará al Congreso un veto presidencial a la ley que prohibió el corte de servicios básicos por no pago durante la pandemia. En entrevista con radio Universo, el ministro señaló que "es un veto, es una propuesta que se hace al Congreso, pero no va a tener ningún impacto en los beneficios de las personas. No se va a afectar ningún beneficio"

"Estamos tratando de coordinar a la coalición"

"Queremos asegurar los suministros básicos, pero sin problemas con la constitucionalidad vigente, lo que estamos estudiando son acciones que no afecten los beneficios a las personas sino que hacerle acomodos", añadió. En cuanto a las diferencias entre el Gobierno y Chile Vamos, afirmó que "estamos tratando de coordinar a la coalición, conversar…lo estamos haciendo con la UDI, RN y Evólpoli. Los esfuerzos del comité político están en esa línea".

Plazos y efectos

La ley fue aprobada el 11 de junio pasado. Establece que, durante los 90 días siguientes a la publicación de esta ley, las empresas proveedoras de servicios básicos no podrán cortar el suministro por mora en el pago. ¿Qué pasa ahora? Legalmente, aprobado un proyecto de ley por ambas Cámaras, éste es enviado al Presidente de la República, para que también lo apruebe o lo rechace. Si nada dice en un plazo de 30 días desde que recibió el proyecto, se entiende que lo aprueba, de tal modo se procede a su promulgación como Ley de la República.

La ley podría promulgarse sola, este 11 de julio. Pero no, porque la vetarán. ¿Cuál es el proceso? Según la ley, el Presidente de la República puede formular vetos (aditivos, sustitutivos o supresivos) u observaciones en un plazo de hasta 30 días. En este caso, el proyecto es devuelto a la Cámara de Origen, con las observaciones mencionadas.

Dependerá del Presidente y de si ambas Cámaras están de acuerdo

Estas observaciones presidenciales deben tener relación directa con las ideas fundamentales del proyecto, a menos que hubiesen sido consideradas en el mensaje respectivo. Si ambas Cámaras aprueban las observaciones, el proyecto es devuelto al Ejecutivo para su promulgación como ley. Si las dos Cámaras rechazan todas o alguna de las observaciones del Presidente, e insistieren, por los dos tercios de sus miembros presentes, en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá el proyecto al Ejecutivo, el que debe promulgarlo como ley.

En caso de que todas o algunas de las observaciones hechas por el Presidente sean rechazadas por las dos Cámaras, pero no se reuniera el quórum de dos tercios para insistir en el proyecto previamente aprobado por ella, no habrá ley respecto de los puntos en que existen discrepancias.