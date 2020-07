Otra de Donald Trump: ahora amenaza con dejar sin fondos a escuelas que no reabran

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este miércoles 8 de julio con privar de fondos públicos a las escuelas que no reabran durante este otoño del hemisferio norte (primavera en Chile), y además criticó a funcionarios de su propio gobierno por emitir directrices para la reapertura escolar que, según él, son excesivas.

Y eso que el país norteamericano es por lejos el más afectado por la pandemia mundial de coronavirus, con más de un cuarto de todos los contagiados y casi un cuarto de los muertos.

De acuerdo a los datos de la Universidad Johns Hopkins de hoy, Estados Unidos tiene 3.022.899 casos confirmados de covid-19, y en el planeta hay 11.900.855 enfermos. Respecto de los muertos, Estados Unidos sumaba 131.857 de los 545.980 en todos los países.

Por medio de su cuenta de Twitter, Donald Trump argumentó que países como Alemania, Dinamarca y Noruega han reanudado clases “sin ningún problema”, y denunció que los demócratas quieren mantener cerrados los colegios por razones políticas.

“Los demócratas creen que será malo para ellos políticamente si las escuelas en Estados Unidos reabren antes de las elecciones de noviembre”, tuiteó el mandatario. “Pero es importante para los niños y las familias ¡Bien podría yo cortar el financiamiento si no reabren!”, agregó.

No aclaró cuáles fondos cortaría ni bajo qué autoridad.

In Germany, Denmark, Norway, Sweden and many other countries, SCHOOLS ARE OPEN WITH NO PROBLEMS. The Dems think it would be bad for them politically if U.S. schools open before the November Election, but is important for the children & families. May cut off funding if not open!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 8, 2020