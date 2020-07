"Háganlo por Chile": la carta con la que Pablo Longueira arenga a la UDI a votar en contra del retiro de fondos AFP

A través de una carta, el líder histórico de la UDI Pablo Longueira hizo un llamado a los diputados de dicha colectividad a votar en contra de proyecto de ley que permite el retiro del 10% de los fondos de AFP.

"Hoy es un día muy especial y simbólico para nuestro ideario político. Por cierto, no es el primero, ni tampoco será el último", parte la misiva del ex senador, que recurre a diversos elementos para arengar a los diputados que este miércoles participarán de la votación del mencionado proyecto.

En el escrito revelado por Radio Bío Bío, el fundador y ex presidente de la UDI manifestó que "en la política hay dos caminos que, por lo general, no convergen. Ser respetado o ser popular. No se equivoquen, el único que llena el alma es el primero (…) Un voto más o un voto menos no es lo importante. Lo relevante es ser fiel a un ideal de justicia y de progreso, sin engañar nunca a los ciudadanos que confían en quienes eligieron para repreentarlos".

De dicho modo, Longueira planteó lo siguiente: "espero sinceramente que la votación de la UDI sea, como muchas veces, el único partido que no se sumó a la demagogia y populismo que hay detrás de esta reforma. Recuerdo hoy cuando al retornar a la democracia, siendo la bancada más pequeña, los 14 diputados lo hacíamos de pie cuando nuestro voto era simbólico, como lo es hoy. Todos juntos. Nos sentíamos orgullosos de ser coherentes con nuestro estilo y principios de hacer política".

Para cerrar, la ex carta presidencial de la UDI estableció: "sorprendan como tantas veces lo hicimos. Entre popularidad y coherencia, no hay por donde perderse. Háganlo por Chile".