Diputada Loreto Carvajal desata conflicto en la oposición tras alinearse con la UDI: descarta una "vendetta" y acusa "machismo político"

Una fuerte polémica se ha desatado en la oposición, después de que la diputada Loreto Carvajal (PPD) entregara el voto decisivo para que se concretara la censura en contra del ahora ya ex presidente de la comisión de Defensa de la Cámara Baja, el RD Jorge Brito.

Carvajal se cuadró con una solicitud emanada de la bancada de la UDI para censurar a Brito por su rol durante la tramitación de proyecto de ley que busca modernizar el sistema de inteligencia.

"La UDI ha logrado aprobar censura a la presidencia y el trabajo que hicimos durante un año y medio en la comisión de Defensa. Algunos se acoplaron al carrito de la derecha y creerán que es más fácil legislar sin nuestra presidencia la Ley de Inteligencia, pero seguiremos con fuerza", manifestó Brito, sobre su censura y el voto decisivo de Carvajal.

La UDI ha logrado aprobar censura a la presidencia y el trabajo que hicimos durante 1 año y medio en la comisión de Defensa. Algunos se acoplaron al carrito de la derecha y creerán que es más fácil legislar sin nuestra presidencia la #LeyDeInteligencia Pero SEGUIREMOS con fuerza — Jorge Brito Diputado (@jorbritoh) July 7, 2020

En los pasillos de la Cámara de Diputados se habló de que el voto de Carvajal pasó por una vendetta política, a raíz del rol que jugó Revolución Democrática al no permitir el ascenso a la presidencia de la Cámara de Gabriel Silber, diputado DC y pareja de Carvajal.

"Respecto a toda esta elucubraciones, respecto a una vendetta, yo no me hago cargo de eso, soy parte de un organismo político. He sido muy consecuente en mis votaciones siempre", manifestó al respecto la propia Loreto Carvajal, en entrevista con TVN.

Me parece que la dubitativa y difusa "respuesta" de la diputada Loreto Carvajal, reafirma la pregunta del periodista @poirotes. Lamentable que no se pueda dar un argumento de frente que justifique la censura al diputado Brito. pic.twitter.com/NRiU0qvMu6 — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) July 8, 2020

Su voto alineado con Chile Vamos para censurar a Brito le valió duras críticas de distintos sectores de la opisición, pero fundamentalmente de su propio partido.

"Discrepamos total y absolutamente del voto de la diputada PPD Loreto Carvajal sumándose a censura impulsada por la UDI al presidente de la comisión de Defensa de Cámara, Jorge Brito. La decisión unánime de la bancada PPD había sido votar en contra de esa censura", afirmó el presidente del PDD, Heraldo Muñoz.

Posteriormente, a través de un comunicado, Carvajal hizo sus descargos a raíz de las críticas en su propia colectividad. "No aceptaré el machismo político, ni el ninguneo de mi partido. Estoy disponible para hacer política, pero no para el matonaje, ni para que intenten censurarme vulnerando el reglamento de la Cámara", sostuvo.