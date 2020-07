Evelyn Matthei y el retiro del 10% de fondos de AFP: "Si esto se aprueba Chile se va a incendiar"

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, dio una tajante opinión sobre el proyecto de ley que busca permitir el retiro del 10% de fondos de AFP para enfrentar la crisis económica y que será discutido durante este miércoles en la sala de la Cámara de Diputados.

"Lo que van a provocar, si esto se aprueba, es que Chile se va a incendiar. Realmente la forma irresponsable en que se está legislando, haciendo leyes demagógicas, es que van a incendiar el país", declaró la edil en radio Infinita.

En la misma línea, la ex candidata presidencial hizo una dura crítica al rol de la Cámara Baja. "Tengo la impresión de que a estas alturas la Cámara de Diputados está actuando de manera desesperada. Me duele enormemente que todo Chile esté gastando en los diputados cuando su aporte en el país es negativo, no están aportando nada", sostuvo.

Ante ello, Matthei manifestó que "la única esperanza de Chile en realidad son los senadores. Espero que entiendan la responsabilidad que cae sobre sus hombros".