Páginas web de las AFP se cayeron tras la votación en la Cámara de Diputados

Luego de la histórica votación de este miércoles 8 de julio en la Cámara de Diputados que da el vamos a la discusión acerca de la posibilidad de que los cotizantes retiren hasta el 10% de sus ahorros previsionales desde las AFP para mitigar las dificultades económicas por la pandemia de coronavirus, las páginas web de varias de las administradoras se cayeron.

Muchas personas dieron cuenta del hecho en redes sociales, lo que se debió a que hubo un súbito interés por sacar cuentas acerca de cuánto es lo que se podría sacar de las cuentas en caso de que en definitiva se concrete el proyecto. Y no faltaron quienes dejaron comentarios que mostraban sus dudas acerca de las razones del hecho.

Ahora el proyecto pasa a la Comisión de Constitución para su discusión en particular, para avanzar hacia el Senado.

Cabe recordar que la propuesta busca el retiro voluntario del 10% de los fondos de la cuenta de capitalización individual, con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF.

Además se establece que en el caso de que el monto acumulado de un afiliado no supere las 35 UF, podrá sacar la totalidad de sus ahorros.

No cantemos victoria. Material para mañana. Llevo + de 1 hora tratando de entrar a mi cuenta de la AFP, vía web y por la app y no se puede. ¿Acaso creen que no pensamos que están manipulando las cifras para cagarnos o haciendo quizás que maromas de última hora con nuestro dinero? pic.twitter.com/bRDytnPmYq

— Ro_dri no más (@japotaku) July 9, 2020