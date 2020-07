"Soy diputado justamente de la clase media": la explicación de Patricio Melero para votar en contra del retiro de fondos AFP

Día agitado en el Congreso Nacional ante la discusión del proyecto de ley que busca el retiro hasta del 10% de los fondos previsionales para palear la crisis económica derivada del coronavirus.

En una larga y polémica sesión en la Cámara de Diputados, el parlamentario Patricio Melero (UDI) entregó su firme postura de rechazar la iniciativa con una frase que no pasó desapercibida en redes sociales.

Durante su turno, vía telemática, Melero aseguró que "soy diputado justamente de la clase media de Chile y por la más completa convicción de que esto los perjudica, es que voy a votar en contra de esta iniciativa".

"Los políticos no estamos para ir con la ola de lo que una mayoría piensa si no que tenemos el deber ético y moral de hacerle ver a ese electorado cuando una política pública en vez de beneficiarlo lo va a terminar perjudicando. Yo no voy a perjudicar a esa clase media", agregó.