Retiro de fondos AFP: la presencia de Briones y otros ministros en el Congreso genera una alta tensión entre los diputados

Tensión máxima en el Congreso Nacional durante la discusión del proyecto de ley que busca retirar hasta el 10% de los fondos previsionales y cuya votación se extenderá al menos hasta las 20:00 horas.

Si buen la discusión de los parlamentarios se ha centrado en los pro y contra del proyecto, la presencia de tres ministros del Gobierno ha generado encender los ánimos en la sesión.

Los ministros de Hacienda, Ignacio Briones; de Desarrollo Social, Cristián Monckeberg y de Segpres, Cristián Alvarado, se encontraban en una sala del Congreso realizando reuniones de última hora para frenar los votos a favor del proyecto por parte del oficialismo.

La situación generó una gran tensión en la cámara a tal punto de que la diputada Loreto Carvajal y Gabriel Silber solicitaran la salida de los secretarios de Estado. "Hemos sido testigos de una reunión privada que están llevando ministros de Estado, incumpliendo el protocolo sanitario, pero además sin tener el debido respeto por la ciudadanía que sigue este debate", señaló Carvajal.

"Están buscando los votos para rechazar este proyecto de ley que le permite a los trabajadores sobrevivir en esta pandemia dramática. El gobierno ha perdido todo decoro, es escandaloso como han cambiado de opinión", acusó el diputado Daniel Núñez.

Una vez suspendida la sesión por algunos minutos, el diputado Silber fue hasta la sala donde se encontraban los ministros para invitarlos a ser parte de la discusión, en un video viralizado en redes sociales.

En medio del intenso debate, la bancada de parlamentarios DC le pidió a RN no creerle al Gobierno. "No le crean al gobierno, porque ya dijeron que el ingreso familiar de emergencia iba a ser para todos los sectores medios y eso no ocurrió. Ya dijeron que el crédito Fogape iba a ser para todas las pymes y eso no ocurrió", señaló Matías Walker.