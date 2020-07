Tras maratónica sesión: Cámara Baja aprobó proyecto de retiro del 10% de los fondos de las AFP

Fue una jornada llena de tensiones y lobby. A las 10.00 horas de esta mañana la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó/rechazó el proyecto de retiro del 10% de los fondos de la AFP, con el fin de mitigar los efectos económicos de la pandemia del coronavirus.

La votación que fue cerca de las 20 horas tuvo 95 votos afirmativos, 25 en contra, y 31 abstenciones.

La propuesta busca el retiro voluntario del 10% de los fondos de la cuenta de capitalización individual, con un máximo de 150 UF y un mínimo de 35 UF.

Además se establece que en el caso de que el monto acumulado de un afiliado no supere las 35 UF, podrá sacar la totalidad de sus ahorros.

✅APROBADO | Con votos 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abs. se aprueba en general la ref. constitucional que permite el retiro de fondos previsionales por la pandemia del #COVIDー19.

Vuelve a la Comisión de Constitución por haber sido objeto de indicaciones. pic.twitter.com/pH9JaF6vVA — Diputadas y Diputados de Chile (@Camara_cl) July 9, 2020

:

El ministro de Hacienda Ignacio Briones, expuso en la sesión que "es evidente que llevamos años discutiendo sobre un tema medular para nuestro país, que es cómo mejoramos nuestro sistema de pensiones, crear pensiones más dignas y hemos estado debatiendo por años y la Cámara dio su aprobación hace meses atrás, para robustecer nuestro sistema".

"Cuesta entender que si el argumento es el de caída de ingresos, uno aplique esa regla a quién no perdió sus ingresos", agregó el secretario de Estado.

Las exposiciones más llamativas

El parlamentario Patricio Melero (UDI) entregó su firme postura de rechazar la iniciativa con una frase que no pasó desapercibida en redes sociales.

Durante su turno, vía telemática, Melero aseguró que "soy diputado justamente de la clase media de Chile y por la más completa convicción de que esto los perjudica, es que voy a votar en contra de esta iniciativa".

"Soy diputado justamente de la clase media": la explicación de Patricio Melero para votar en contra del retiro de fondos AFP El diputado UDI mostró su firme postura de rechazar el proyecto de ley que se discute durante esta jornada en el Congreso Nacional.

"Los políticos no estamos para ir con la ola de lo que una mayoría piensa si no que tenemos el deber ético y moral de hacerle ver a ese electorado cuando una política pública en vez de beneficiarlo lo va a terminar perjudicando. Yo no voy a perjudicar a esa clase media", agregó.

Quien sacó aplausos por varios colegas fue la diputada de RN Erika Olivera, quien sostuvo que votaría a favor de la iniciativa. "Conozco la realidad que muchos chilenos y chilenas viven hoy. Sé lo que es pasar hambre y frío", argumentó la exatleta a favor de la iniciativa.

Erika Olivera recibe aplausos de camaradas: "Sé lo que es pasar hambre y frío" La diputada RN argumentó a favor de la iniciativa del retiro del 10% de los fondos de las AFP.

"Seamos realistas y sinceros con nosotros mismo: en tal situación de necesidad todos lo haríamos (…) Hoy el chileno promedio está en su casa, confinado, no sólo en sus paredes, sino en sus preocupaciones más severas", precisó.