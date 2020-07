[Video] Emotivo homenaje de alumnos a profesor de 85 años por sus clases remotas

Mucho se ha complicado el proceso educativo por la pandemia de coronavirus, que obligó a adelantar en muchos años el uso del trabajo remoto de parte de alumnos y profesores.

Estar separados es para muchos antipedagógico, pero la situación obliga a aceptar este modelo a distancia de intercambio. Y eso es lo que asume un profesor de 85 años, cuya destacable historia fue resaltada por la web www.portalpuentealto.cl

Se trata de don Néstor Letelier, apodado con cariño y respeto el “Tata” y el “Tatita”, docente de matemáticas de 85 años a quien sus alumnos del Colegio King School Cordillera de La Pintana le realizaron un merecido homenaje con un video compartido en Facebook por su entrega en medio de la emergencia sanitaria, que lo ha llevado a adecuar su forma de enseñar usando distintas plataformas digitales.

El maestro inició su carrera en las aulas en 1952 y contó que a esta altura de su vida trabaja por gusto y no por necesidad, y que no se imagina sin enseñar.

“Siempre les digo a mis alumnos que se cuiden porque hay que ganarle a este bicho del coronavirus. Yo de verdad los quiero, los necesito.. Paso más tiempo con ellos que con mi familia. Soy viudo y vivo solo, no quiero molestarlos (a sus hijas y nietos) porque aún soy autovalente”, contó don Néstor Letelier al portal.

El maestro admite que le ha costado adaptarse a la educación a distancia, pero que ha recibido ayuda y comprensión.

“Es bien difícil, yo no soy para nada tecnológico, nunca me gustó. Hace muchos años había unos computadores enormes que llamábamos las picadoras, pues si cometías un error te demorabas mucho en corregirlo. Siempre preferí el papel y el lápiz. Ahora tengo un computador y me enfrento a teclas que no sé cómo usar… Pero he tenido harta comprensión por parte de las autoridades del colegio y además hay colegas que me han ayudado a compartir las guías con los alumnos”.

Los estudiantes del taller de televisión del colegio compartieron este video en Facebook para homenajear a su abnegado y longevo profesor, del que postearon lo siguiente: "A sus 85 años debió cambiar el aula presencial por la pantalla, no le ha sido fácil, pero se entregó con todo para salir adelante y sus alumnos sienten su cariño… Merece el Premio Nacional o algo así, no importa, el reconocimiento de sus chicos a los que él tanto quiere le es suficiente…".