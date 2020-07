Cristhian Moreira, el diputado que se desmayó durante el debate por el retiro de fondos de AFP: "No fui presionado de ninguna manera"

En pleno debate del proyecto de ley del retiro de fondos de AFP, el diputado Andrés Celis (RN) lanzó una dura acusación en contra del Gobierno, al relatar que su colega Cristhian Moreira (UDI) se llegó a desvanecer a raíz de la presión que recibió desde el Ejecutivo para que cambiara su voto.

"Presidente, le quería pedir un favor al gobierno. Está bien que uno pueda llamar, convencer, argumentar y tratar de convencer el voto para una determinada votación a un proyecto de ley. Llegamos al extremo de que el diputado Christian Moreira, que estuvo al lado mío durante toda la mañana, lo tuvieron tan presionado, que se desvaneció", acusó Celis desde la sala de la Cámara Baja.

Tras ello, este jueves el propio Cristhian Moreira dio su versión de los hechos. "Fue solamente un desvanecimiento, pero ya estamos mejor y con mucha fuerza para seguir adelante. ¿Presiones? Primero que todo, es lógico que se produzca un acercamiento para consensuar posiciones con respecto a este tema. Pero de ninguna manera he recibido amenazas de parte de alguna autoridad, al contrario, el partido me dio libertad de emitir mi voto de forma voluntaria", declaró en conversación con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión.

"No fui presionado de ninguna manera. Sí hubo acercamientos para consensuar opiniones", remarcó Moreira, quien justificó su voto a favor del retiro al establecer que "soy diputado del Gobierno, pero yo me debo a la gente que votó por mí y los voy a defender. No creo que esto sea una derrota para La Moneda".

"Voté a favor porque hay un gran clamor en la ciudadanía para hacer cambios en la AFP. Hoy vivimos una excepción, una crisis y la gente necesita esos recursos. Las ayudas del gobierno han sido insuficientes y este mecanismo sirve para que los que lo necesiten, no todos, puedan sacar parte de sus dineros en las AFP", recalcó el hermano del senador Iván Moreira.