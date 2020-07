Enfermera rusa que se volvió viral ahora es figura de una marca deportiva

View this post on Instagram

Основатель @zasport Анастасия Задорина @azadorina наблюдала за историей российской медсестры и считает, что она, как и все медики, заслуживает уважения и поддержки: «Надежда стала одним из символов «эры коронавируса». Это молодая, красивая и очень смелая девушка, вносящая свой большой вклад в борьбу с ковидом. Мы будем привлекать ее к участию в наших социальных активностях в рамках программы ZA ПОМОЩЬ, которую мы начали реализовывать в марте этого года. Также мы готовы оказать поддержку Тульской областной клинической больнице, в которой работает Надежда».