Impacto: encuentran muerto a alcalde de Seúl tras cinco horas desaparecido

Luego de un intenso operativo de búsqueda las autoridades de Corea del Sur confirmaron que encontraron los restos del alcalde de Seúl, Park Won-soon, quien desapareció de su casa cerca del mediodía (de ese país).

Luego de una operación de casi cinco horas, con drones, perros y especialistas de la policía fueron hallados los restos.

El alcalde estaba desaparecido, luego de dejar un mensaje que según su hija parecía ser un testamento, dijo la policía.

Las autoridades buscaban al alcalde Park Won-soon en el barrio Sungbuk de la capital surcoreana donde se detectó por última vez la señal de su teléfono celular, que por el momento estaba apagado, dijo la policía.

Su hija llamó a la policía para decir que su padre dejó un mensaje "como un testamento" antes de salir de la casa unas cuatro o cinco horas antes. No reveló el contenido del mensaje, dijo una oficial de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, el organismo a cargo de la búsqueda.

La hija dijo que decidió llamar a la policía porque su padre no respondía al teléfono, según la oficial, que habló bajo la condición de anonimato por no estar autorizada a informar a la prensa.

Search underway in South Korea after mayor of Seoul Park Won-soon reported missing by daughter https://t.co/DwqSK5hGW5

El funcionario del gobierno municipal Kim Ji-hyeong confirmó que Park no fue a la oficina el jueves por razones no especificadas y canceló todas sus actividades, incluida una reunión con un funcionario de la presidencia.

Activista cívico y abogado especializado en derechos humanos, Park fue elegido alcalde de Seúl en 2011 y reelegido para un tercer período en junio del año pasado. Es miembro del Partido Demócrata liberal del presidente Moon Jae-in y se le consideraba posible candidato presidencial de los liberales en la elección de 2022.

Park no cesó en su activismo desde la alcaldía, al criticar lo que llama la creciente desigualdad económica del país y las relaciones tradicionalmente corruptas entre las grandes empresas y los políticos.

Park Won-soon, the mayor of Seoul, South Korea, has been reported missing, and police have launched a search for him, an official says. https://t.co/3PbsM40lEq

— CNN (@CNN) July 9, 2020