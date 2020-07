En pleno debate por el retiro de fondos AFP: Pepe Auth pidió la palabra sólo para hacer una broma

Durante la maratónica jornada en la que se discutió en sala y posteriormente se votó el proyecto de ley que busca permitir el retiro del 10% de los fondos de AFP, el diputado Pepe Auth pidió formalmente la palabra sólo para hacer una broma.

Después de la intervención del diputado por Aysén Miguel Ángel Calisto (DC), Auth solicitó reglamento ante el segundo vicepresidente de la Cámara, Rodrigo González (PPD), quien en ese momento las oficiaba de presidente.

"Reglamento sólo para que usted le consulte por interno al diputado Calisto el costo del arriendo de los libros del fondo de su intervención", fue lo que dijo el parlamentario independiente en su intervención.

Calisto y los libros sobre los que bromeó Pepe Auth / Foto: Captura

Las palabras de Auth desataron ciertas risas en la sala, entre ellas las del propio Rodrigo González, quien le manifestó a su ex compañero de partido en el PPD que "no me haga llamarlo al orden, diputado".

Cabe recordar que Auth, independiente por la bancada del Partido Radical, no se alineó con la oposición en la votación del retiro de fondos. Finalmente se abstuvo.