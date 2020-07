Otro presidente latinoamericano con coronavirus: mandataria interina de Bolivia confirma positivo

Por medio de su cuenta de Twitter, la Presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, confirmó este jueves que dio positivo para Covid-19.

“He dado positivo a Covid-19, estoy bien, trabajaré desde mi aislamiento. Juntos, vamos a salir adelante”, dijo en Twitter junto a un video en el que aseguró que está bien de salud.

Cabe recordar que hace unos días se supo que 7 miembros de su gabinete están contagiados, por lo que ella debió realizarse un test, el que finalmente confirmó la enfermedad.

“Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver como estoy. Me siento bien, me siento fuerte”, apuntó.

Además dijo que “voy a seguir trabajando de manera virtual, desde mi aislamiento y quiero agradecer a todos los bolivianos y bolivianas que trabajan por ayudar en esta crisis sanitaria que tenemos”.