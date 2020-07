Para volver a la nueva normalidad: presentan guía para la demarcación de veredas con distanciamiento

El ministro de Vivienda, Felipe Ward, junto al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, presentaron la “Guía para la demarcación de veredas con distanciamiento” e inauguró una de ellas en la comuna.

La guía entrega una forma de calcular el ancho que debe tener una faja de caminata o vereda para mantener distancia en tiempos de covid-19.

Asimismo, entrega recomendaciones sobre los elementos que pueden ser usados para su demarcación, como pintura e incluso jardineras, y consejos en torno al monitoreo permanente de aplicación de la medida, porque no se puede habilitar la vía y después no supervisar el impacto de su funcionamiento. Por ejemplo, verificar si hay aspectos del día a día que no se previeron, como qué sucede con el camión de la basura o cuando llueve. También considera parámetros de accesibilidad universal y espacio para hacer filas fuera de locales comerciales.

Minvu

Se consideraron tres factores para obtener el ancho óptimo de la faja caminable para que la gente quepa sin tener que estar aglomerada:

-Densidad de peatones o nivel de servicio óptimo para el distanciamiento

-La velocidad de desplazamiento de los peatones (más lento en veredas comerciales y más rápida en veredas residenciales)

-Flujo estimado en los horarios peak de cada vereda.

Llevado a la realidad…

En una vereda de una zona de comercio, de flujo alto, en la que en su hora punta pasan 90 personas por minuto, se recomienda un ancho libre de 4,3 metros. Si el comercio está abierto, habría que sumarle 1,2 metros para que se hagan filas para ingresar al comercio. En total: 5,5 metros.

En una vereda de un barrio residencial, de flujo medio, que tiene 60 personas por minuto en su horario peak, se recomiendan 2 metros de ancho.

El ministro sostuvo que "esta es una guía que crea y propone el Ministerio de Vivienda para la demarcación de veredas con el concepto de distanciamiento social. Son recomendaciones y sugerencias para los municipios, quienes con fondos propios van a tener que reutilizar, no solamente las veredas, sino que los espacios públicos en general. Vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad y el momento para pensar en esa adaptación es ahora. Por eso, queremos proponer esta medida a todos los municipios del país. Esto va a estar arriba en nuestra página web www.minvu.cl y, además, se la vamos a hacer llegar a todos los municipios. En el caso de las veredas hay que considerar criterios como la densidad, la velocidad en el tránsito de las personas y en el flujo en horarios punta. La guía está basada en literatura internacional y en la experiencia de muchos países que ya están aplicando estas medidas”.

Esta guía será enviada a los municipios de todo el país, a través de las seremias, con el fin de que todos puedan usarlo como insumo al momento de pensar formas de adaptar nuestras ciudades a esta nueva realidad.