Intendente argentino copia el discurso de la película "Día de la Independencia": video imperdible

Para responder a la pregunta de por qué Latinoamérica aún es subdesarrollada, uno puede enarbolar grandes teorías económicas, sociales e historias, pero en ocasiones basta con ver la calidad de nuestras autoridades.

El 9 de julio, día la independencia de Argentina se vivió una escena de esas que no sabes si es cierto o realmente te están tomando el pelo. Pero en esta caso hay un video que da fe de que realmente pasó lo que se cuenta.

En el municipio de El Carmen, a pocos kilómetros de la capital de la provincia de Jujuy, en Argentina, el intendente (equivalente a un alcalde), Rodolfo Alejandro Torres quiso "incendiar" la multitud copiando el mismo discurso de Bill Pullman, cuando interpretó al presidente de Estados Unidos, en la taquillera película "Día de la Independencia", de 1996.

En la cinta, el mandatario estadounidense aleona a un grupo de combatientes que enfrentará a los extraterrestres que amenazan con destruir a la humanidad. Pues ahora Torres cambió los alienígenas por el coronavirus y quiso hacer un apasionado llamado a su comunidad a enfrentar la pandemia.

Los kirchneristas son tan ladrones que hasta se robaron el discurso de una película. Alejandro Torres en Jujuy 👇 pic.twitter.com/x4efH1OIZk — Lanata Forever (@LanatoForever) July 10, 2020

Claro que Torres cometió dos errores graves. Primero, que estuvo muy lejos de la capacidad de oratoria que Pullman mostró en la película, y segunda, que apenas subieron su discurso en las redes, varios cinéfilos, con mucho tiempo libre, desembocaron el burdo plagio de la autoridad transandina.

Acá les dejamos la transcripción del "iluminado" discurso del intendente: “Tal vez sea el destino que hoy 9 de Julio, una fecha tan especial, sea tiempo de luchar una vez más por la libertad. No entraremos rendidos y en silencio hacia la enfermedad, no nos entregaremos a la pandemia y no moriremos sin pelear. Vamos a buscar vivir, vamos a buscar existir, hoy celebramos nuestro Día de la Independencia”, dijo el intendente.

Para colmo, en las redes rápidamente apareció un video que hace un cara de Torres y Pullman, muy útil para los que nos costó creer que tamaña cosa podía ser verdad.