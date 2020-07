José Antonio Kast aprovecha la contingencia para criticar a Blumel: "Le quedó grande el poncho"

José Antonio Kast no dejó pasar la oportunidad para criticar la gestión del Gobierno en el manejo de la crisis que azota al país producto de la pandemia del coronavirus. Tras la aprobación del proyecto de ley que busca el retiro de los fondos AFP, el ultraderechista aprovechó de cuestionar la labor del ministro del Interior Gonzalo Blumel.

El que tiene que tener la mirada más política y el que tiene que tener contacto con los sectores es precisamente el jefe de gabinete, él es el ministro encargado de las relaciones con el Congreso", indicó Kast en Bío Bío Chile.

"A estas alturas decir que pecó de novato sería ser muy condescendiente, porque él ya viene hace años en el trabajo. Él fue gestor del programa de Gobierno, ha estado al lado del Presidente por mucho tiempo. Yo creo que no es el hombre para el cargo. Como dicen en el campo, le quedó grande el poncho", agregó.

"No es el cargo para él. Él podrá ser una persona muy entendida en ciertos temas técnicos, pero claramente el cargo de ministro del Interior no es su fortaleza. De hecho, su principal rol que debería tener es el tema del orden público, pero no estuvo a la altura de controlar el orden después del 18 de octubre cuando es nombrado", continuó.

Y cerró: "No ha estado a la altura de combatir el terrorismo en La Araucanía… Por lo tanto no es el lugar que a él pareciera que le acomoda. Pero ya es una decisión del Presidente. Al parecer (Piñera) se siente cómodo y todavía no percibe que no es la persona que pueda dirigir la coalición dentro del ministerio y para qué decir lo que ocurre a nivel de los partidos políticos, donde claramente su influencia va decayendo día a día".