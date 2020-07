Madre de dos niños es asesinada por un oso pardo mientras paseaba

Anastasia Lukashova era amante de la flores y sobre todo de la naturaleza, por eso era común que saliera a recorrer los campos que rodeaban su casa en la pequeña localidad de Lesnoye, ubicada al norte de la región de Krasnoyarsk, en Rusia.

El jueves, sin embargo, la mujer de 39 años tardó más de la cuenta, al punto que su marido se preocupó y salió a la búsqueda de Anastasia. No fue difícil, pues la madre de dos hijos siempre recorría el mismo trayecto, claro que estaba vez el esposo la encontró tirada en el suelo con graves heridas.

El hombre de inmediato trasladó a su esposa del hospital más cercano, pero Anastasia no pudo con la gravedad de las heridas y falleció en el camino.

Mother-of-two, 39, killed by brown bear in Krasnoyarsk region. Anastasia Lukashova was walking alone on a forest road when predator attacked https://t.co/ADux1oZdOo pic.twitter.com/0lOVywdaLQ

— The Siberian Times (@siberian_times) July 9, 2020