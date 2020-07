Seremi de Salud cierra el principal mercado de alimentos de Arica

La Seremi de Salud de Arica, junto a efectivos de Carabineros y del Ejército procedió a clausurar la tarde de este viernes el principal mercado de abastecimiento de alimentos de la ciudad, Asoagro, junto a los establecimientos Azocapec y Agrícola del Norte.

La medida, de caracter preventivo, se debe al incumplimiento de las disposiciones sanitarias de contención del coronavirus en la ciudad.

Cabe señalar que Arica ha concentrado uno de los focos de contagio de covid-19 en el país, aunque la seremi de Salud, Beatriz Chávez, descartó una inminente cuarentena para la comuna, pese a la ola de rumores en redes sociales.

“Eso es absolutamente falso, no tenemos la información. Una cuarentena no es informada por otras personas que no sean los canales oficiales”, aseguró Chávez.

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, en tanto, considera que la situación de la ciudad es crítica. “Vimos como el ex ministro de Salud (Jaime Mañalich) puso de ejemplo a Arica como un buen resultado de su plan y ese triunfalismo adelantado tiene a la ciudad al borde del colapso… Se finalizó la cuarentena, se sacó el cordón sanitario de ingreso a la ciudad y el foco se puso sólo en la recuperación del enfermo, descuidando la prevención y cortar el contagio del virus. Lamentablemente hoy no conocemos a los que están contagiando”, señaló.