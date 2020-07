Retiro de fondos AFP: ¿Cuántos votos se necesitan en el Senado para aprobar el 10% del ahorro previsional?

La aprobación del proyecto de ley que busca retirar hasta el 10% de los fondos de AFP para paliar la crisis provocada por el coronavirus, generó un fuerte remezón en la bancada oficialista y re ordenó el mapa político en el Congreso.

Al día siguiente, la Comisión de Constitución aprobó en particular tras revisar las indicaciones e introducir algunas variaciones, por lo que la iniciativa volvió a la Cámara de Diputados donde nuevamente tendrá que ser votada entre el martes o miércoles de la próxima semana.

Dicho escenario provocó el inicio de una feroz campaña entre los senadores donde ya se analiza el voto a voto: prueba de ello, fue el tremendo despliegue que tuvieron los congresistas en distintos noticieros y matinales.

La tajante visión de Blumel: "El populismo ha empezado a entrar en parlamentarios de nuestro sector” El ministro del Interior sostuvo que se está produciendo una crisis de convicciones, tras la aprobación en la Cámara Baja del retiro del 10% de los fondos de la AFP.

¿Cuántos votos necesita el Senado para aprobar el 10%?

La lucha está desatada, y pese a que el diputado Mario Desbordes, presidente de RN, asegurara que el proyecto "no tiene mucha viabilidad" en la Cámara Alta, la oposición espera convencer a los indecisos, actuar en bloque y ganar los dos votos adicionales que le permitan aprobar la iniciativa.

En tanto en el Gobierno están optimistas en revertir la derrota sufrida el miércoles cuando 13 parlamentarios oficialistas se pronunciaron a favor del retiro del 10% de los fondos previsionales. En otros proyectos han logrado frenar en el Senado la aprobación de los diputados.

¿Cómo se dibuja el panorama? La centroizquierda necesita 26 votos (3/5) para llevar adelante la reforma constitucional. Hasta ahora cuentan con 24 senadores, incluyendo a los independientes (Alejandro Guillier, Alejandro Navarro y Carlos Bianchi han manifestado su apoyo al proyecto), y aunque la idea es votar en bloque, algunos han planteado sus dudas respecto al proyecto.

Según La Tercera, podrían haber desmarques en el PPD y la DC con los votos de Felipe Harboe y Carolina Goic. A eso se sumaría Ricardo Lagos Weber quien hace un tiempo manifestó que "no he encontrado un argumento que me convenza de que es buena política".

Sin embargo, y según las mismas fuentes citadas por el matutino, Harboe "esperaría conocer el texto de la iniciativa para definir su respaldo", mientras que Goic no estaría "cerrada" a cambiar de parecer.

En el caso de que la oposición logre alinear los 24 votos, necesitarían dos legisladores más que se sumen a la causa. Uno de ellos podría ser Manuel José Ossandón, por lo que faltaría convencer a uno más, descartando encontrar a un aliado en la UDI que ya manifestó que votará en contra del retiro del 10%.

Por otra parte, el senador Andrés Allamand (RN) buscará la recalificación del quórum de una reforma constitucional al pedir que se con 2/3 y no 3/5, o que podría dificultar aún más la aprobación de la normativa.

Las cartas están sobre la mesa.