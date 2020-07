Ministro de Obras Públicas defendió el veto a proyecto que impide corte de servicios básicos

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, insistió en que el veto del Gobierno al proyecto que prohíbe el corte de servicios básicos, aprobado en el Congreso, se debe a las medidas que ya se habían anunciado para ayudar a la familia afectadas por el Covid-19.

En conversación con Radio Cooperativa, Moreno recordó que el 27 de marzo, el Presidente Sebastián Piñera anunció medidas centradas en esta situación. Y que luego de eso, en el Congreso se buscó ampliar beneficios y darle un rango legal. Ante ello, destacó que a la fecha no hay cortes de suministros de agua, luz o gas.

"No hay cortes"

"No hay corte de servicio en ninguno de estos rubros desde esa época. Las personas que tenían cortado el servicio, por ejemplo de agua, que eran cerca de 14 mil familias por cosas previas al coronavirus, les fue repuesto. De manera tal que a nadie le faltara piso que no hubiera pagado. Eso se ha mantenido activo y hoy hay 485 mil familias que están atrasadas en sus cuentas y se va a mantener el servicio", dijo el secretario de Estado.

Así, el titular del MOP enfatizó en que con el veto no se pierde ningún beneficio. Sino que busca asegurar que el proyecto no sea declarado inconstitucional. Para así evitar, entre otras cosas, posibles denuncias de empresas nacionales o extranjeras en tribunales.

"No tiene que ver con vetar beneficios"

"Lo que se está haciendo con el veto, para que la gente no se confunda, no tiene nada que ver con vetar los beneficios. No se cambia nada. La ley va a salir exactamente igual, con los mismos beneficios. No se cambia ninguno de los artículos que tenga que ver con ellos: no va a haber corte, se va a poder reprogramar la deuda", explicó el ministro.

"Los cambios tienen que ver con adecuarlo a la estructura legal que tenemos en Chile, como corresponde. Hay un artículo que dice que las compañías no pueden pedir una tarifa a cambio de esto. No pueden pedir una compensación por lo que están haciendo. Y por lo tanto, eso naturalmente es inconstitucional", dijo. "Terminaríamos en el Tribunal Constitucional, probablemente deteniendo esta ley. Cuando en realidad las compañías han decidido hacer esto sin reclamar ninguna tarifa, se han comprometido a ello", añadió.

“Tanto el Ejecutivo como el Congreso hemos llegado a una conclusión de que hay que evitar los cortes. Que hay que dar facilidades de pago. Crear un servicio alternativo para el tema de los teléfonos y el internet en este período, el cual es tan necesario para la gente", cerró Moreno.