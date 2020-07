¡Atención fanáticos de Pac-Man! Estos son los detalles del juego de colección que trae al gigante amarillo de regreso

Lo retro es un buen negocio. En los últimos años hemos visto varios re lanzamiento de videojuegos clásicos por esta razón. Incluso, versiones miniatura de consolas antiguas como la Nes, Snes, Atari y hasta la PSOne. Y así mismo, han llegado diversos juegos de colección, hoy queremos hablarles de uno de ellos: "Namco Museum Archives Vol 1 y 2".

Se trata de dos colecciones de la compañía japonsa, Namco, y que incluyen una serie de juegos lanzados en los años 80′ y que fueron la principal atracción en los arcade de aquellos años. Ese tipo de juegos busca conectar con la infancia de muchas personas.

¿Qué juegos traen?

En este caso, cada uno de los volúmenes cuenta con once juegos. Se tratan de 10 clásicos de 8 bits en sus versiones de NES/Famicom, más un título “nuevo”. En el caso del volúmen 1, corresponde a "Pac-Man Championship Edition", una versión diferente del juego lanzado en 2007. Es el mismo título pero en 8 bits. Por otro lado, en el caso del volúmen 2, se trata de "Gaplus" la secuela arcade que tuvo "Galaga".

La colección es todo un viaje en el tiempo. Si tuviste la oportunidad de jugar en arcades te encantará. En el volumen 1 están "Dig-Dug", "Dragon Buster", "Dragon Spirit: The New Legend, Galaxian", "Mappy", "Pac-Man", "Sky Kid", "Splatterhouse: Wanpaku Graffiti", "The Tower of Druaga" , "Xevious" y "Pac-Man Championship Edition". Mientras que el volúmen 2 lo conforman: "Battle City", "Dig Dug II", "Dragon Buster II", "Galaga", "Gaplus", "Legacy of the Wizard", "Mappy-Land", "Mendel Palace", "Pac-Land", "Rolling Thunder" y "Super Xevious".

Ambos títulos se encuentran disponibles para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Todo un viaje al pasado. ¿Vale la pena? Los juegos de esa generación, y en particular éstos, son juegos de mucha destreza. Si bien en los apartados gráficos o de tecnología, son obviamente más básicos que un juego de la generación actual, igualmente entretienen bastante. Son juegos ideales para partidas rápidas cuando no hay mucho tiempo. Aunque, si quieres dedicar una tarde, es genial tener a 11 juegos reunidos en un sólo volumen.