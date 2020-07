Así partió el desconfinamiento en Valdivia: apertura de restaurantes y cafeterías

Restaurantes y cafeterías con público son la postal del desconfinamiento que se inició hoy en Valdivia, así como en el resto de las comunas de la región de Los Ríos y también en todas las comunas de Aysén.

De esta manera, restaurantes y cafés están posibilitados de operar al 25% de su capacidad, cumpliendo con los protocolos sanitarios correspondientes, así como también cines y teatros.

El desconfinamiento también permite agendar cirugías, adultos mayores de 75 años pueden salir a caminar una vez al día y están permitidos algunos eventos deportivos.

Respecto de los locales comerciales con servicio de comida y cafetería, en el inicio del desconfinamiento en Valdivia se vieron con bastante actividad e incluso el alcalde de la ciudad del Calle Calle, Omar Sabat, recorrió algunos restaurantes para verificar el cumplimiento de los protocolos.

⭕ El autocuidado es clave en esta fase de desconfinamiento en #LosRios #valdiviacl Por nuestra parte entregaremos apoyo, información y el llamado es a la prudencia ✔️ Por ahora no abriremos recintos municipales deportivos y se evaluará semana a semana‼️@munivaldivia #Covid_19 pic.twitter.com/DesTbBA7Tw — Omar Sabat (@Omar_Sabat) July 13, 2020

De paso, reiteró que la medida de desconfinamiento “fue apresurada” y tomó por sorpresa a la ciudadanía valdiviana.

“He conversado con varios dueños de restaurantes y cafés de la ciudad, y hay una opinión similar al señalar que esta medida ha sido una decisión apresurada. Se pudo haber trabajado con tiempo el retorno, de forma gradual y responsable, pensando en apoyar a quienes tienen locales, emprendimientos y negocios en el territorio”, expresó el jefe comunal.

Sabat insistió en solicitar cautela a la población: “No creo que sea extremadamente necesario ir al cine entendiendo que hoy existen miles de plataformas para poder apreciar una buena película. Obvio que es una decisión individual, pero por favor el autocuidado es primordial en esta fase de la pandemia. No nos volvamos locos y pensemos que aquí ya no hay virus, porque eso no es así”.

En relación al permiso para los adultos mayores, Sabat pidió aún mayor responsabilidad. “Hubo un confinamiento pensando en que no avance el contagio, hay un cuidado con nuestros adultos mayores y no queremos que todo el esfuerzo realizado quede en nada. Hay una gran cantidad de población de la tercera edad en nuestra región y es un indicador para tomar en cuenta”, apuntó.

El alcalde también destacó el respeto de los cordones sanitarios. “Los cordones sanitarios son claves en la región porque revisar la condición de salud de quienes ingresan a nuestra región es esencial para mantener el virus a raya. Cuando hay fines de semana largo llegan muchos turistas y eso se debe evitar a toda costa”, explicó.

Al respecto, cabe recordar que los puntos de control en la región de Los Ríos están en Río Bueno, sector Chirre, Ruta T 981; Río Bueno, sector Cocule, Ruta 5, dirección sur-norte; Lanco, Ruta 5, peaje Lanco; Panguipulli, Ruta T-785-s, sector Huitag; Panguipulli, Ruta 243-s sector Challupen; Mehuín, Ruta T-270, límite regional.

Además se mantendrán punto de control en Corral, evitando ingreso de tripulantes de barcos que recalan en el puerto, controles en terminales de buses y en el aeródromo Pichoy.